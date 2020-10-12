Полугодовалую девочку из шкафа переводят из реанимации в педиатрию ОДКБ № 1

По состоянию на 12 октября в 11.00 девочка стабильна, кормится энтерально, в полном объеме усваивает молочную смесь. Достаточно положительно реагирует на окружающих. Режим сна и бодрствования у нее сохранен. В ближайшее время будет готова к переводу из реанимационно-анестезиологического отделения в одно из педиатрических отделений больницы,сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь свердловского Минздрава Шестаков.