Свердловского чиновника повысил федеральный министр

По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, за годы совместной работы Сандаков проявил себя как большой профессионал в проблеме лесной отрасли. Он отметил, что Сандаков получил профильное образование и имеет опыт работы в руководстве исполнительной власти.