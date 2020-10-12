Свердловского чиновника повысил федеральный министр

Соответствующий указ подписал министр экологии Дмитрий Кобылкин.
Согласно документу, с Сандаковым заключен контракт на три года, он приступил к работе 8 октября.
По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, за годы совместной работы Сандаков проявил себя как большой профессионал в проблеме лесной отрасли. Он отметил, что Сандаков получил профильное образование и имеет опыт работы в руководстве исполнительной власти.
До 2015 года Олег Сандаков возглавлял Шалинский городской округ. В начале 2019 года он назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии региона.
Напомним, в коллегию Министерства просвещения РФ был включен министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.