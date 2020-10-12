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В Нижнем Тагиле достаточно запасов крови с антителами к COVID-19

12 октября 2020, 04:47
Фото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле достаточно плазмы крови с антителами к коронавирусу.

В социальной сети «Вконтакте» появилась информация о том, что для переливания требуется кровь с «антиковидными» антителами второй группы с положительным резусом.

Разместивший объявление мужчина рассказал редакции, что выложил его по просьбе родственников, один из которых находится в тяжелом состоянии в ЦГБ №1.

Фото: социальные сети

Объявление больше не актуально, доноров нашли, откликнулось много людей, рассказал мужчина.

На вопрос почему родным пришлось самостоятельно искать доноров, вместо запроса в центр переливания от больницы, ответить он затруднился.

На данный момент забор плазмы крови у переболевших коронавирусом приостановлен. Имеется достаточное количество запасов всех групп. Она предоставляется по запросу из медицинских учреждений, рассказала TagilCity.ru заведующая областной станции переливания крови № 3.

Напомним, в сентябре Служба крови Свердловской области сообщила о нехватке донорского материала всех групп.

В Свердловской области не хватает всех групп донорской крови
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#Переливание#Кровь#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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