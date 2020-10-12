В Нижнем Тагиле достаточно запасов крови с антителами к COVID-19

В социальной сети «Вконтакте» появилась информация о том, что для переливания требуется кровь с «антиковидными» антителами второй группы с положительным резусом.
Разместивший объявление мужчина рассказал редакции, что выложил его по просьбе родственников, один из которых находится в тяжелом состоянии в ЦГБ №1.
Объявление больше не актуально, доноров нашли, откликнулось много людей, рассказал мужчина.
На вопрос почему родным пришлось самостоятельно искать доноров, вместо запроса в центр переливания от больницы, ответить он затруднился.
На данный момент забор плазмы крови у переболевших коронавирусом приостановлен. Имеется достаточное количество запасов всех групп. Она предоставляется по запросу из медицинских учреждений, рассказала TagilCity.ru заведующая областной станции переливания крови № 3.
Напомним, в сентябре Служба крови Свердловской области сообщила о нехватке донорского материала всех групп.