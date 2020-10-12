В Нижнем Тагиле впервые зажгут новые объекты с современной архитектурной подсветкой

Несмотря на то, что у нас есть яркие световые акценты — драматический театр, цирк, храм Александра Невского, по сравнению со многими городами Нижний Тагил проигрывает в иллюминации в вечернее время. Поэтому мы продолжаем проводить поэтапную архитектурную подсветку зданий, начали с центральных улиц,сказал Владислав Пинаев.