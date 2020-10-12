В Свердловской области рассмотрят вопрос о назначении детского омбудсмена

13 октября состоится 48 заседание Заксобрания Свердловской области, на нем планируется рассмотреть вопрос о назначении Уполномоченного по правам ребёнка в регионе, сообщает «Областная газета».