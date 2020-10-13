В Екатеринбурге археологи нашли систему ливневой канализации XIX века

На данный момент идут раскопки в центре города на пересечении улиц Первомайской и Царской, где и была обнаружена канализация. По словам директора МИЕ Сергея Каменского, постройке около двухсот лет, однако, несмотря на возраст, она не забита мусором и грязью, поэтому сможет функционировать.