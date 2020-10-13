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В Минтруде бедными назвали 20 миллионов россиян

13 октября 2020, 09:30
В России почти 20 миллионов человек относятся к категории бедных, то есть имеют доходы ниже прожиточного минимума. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) Антон Котяков, пишут «Новые известия».

Во втором квартале 2020 года Росстат сообщал о 19,9 миллионах бедных.

На сегодняшний день у нас около 13,5% бедного населения, почти 20 миллионов человек,сказал министр.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2020 году малоимущих россиян стало больше на 1,3 миллиона. Это связывают с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Опрошенные россияне оценивают свое положение еще хуже. По данным опроса ВЦИОМ за сентябрь 26% респондентов оценили его как плохое и только 14% человек ответили, что имеют хороший достаток.

По данным Росстата, снижение деловой активности и падение реальных доходов вследствие этого способствовало разрастанию бедности в стране. При этом в статистике учли и бюджетную помощь россиянам.

#Россия#Бедность#Статистика#Минтруд#Экономика
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