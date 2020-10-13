В Минтруде бедными назвали 20 миллионов россиян

В России почти 20 миллионов человек относятся к категории бедных, то есть имеют доходы ниже прожиточного минимума. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) Антон Котяков, пишут «Новые известия».