В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали главу городского отдела ГИБДД

По словам источника, сегодня утром Чернова из кабинета вывели в наручниках.
Другой источник сообщил, что полковник является фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст. 285 УК РФ)
В деле фигурирует несколько эпизодов, в частности один из них связан с ДТП с участием сына одного из высокопоставленных чиновников города. Он подозревался в нетрезвом нахождении за рулем, но с помощью связей смог уйти от ответственности.
По словам одного из источников, также задержан еще один офицер, служивший в автоинспекции. В ближайшее время должны начаться следственные действия на площадке РЭО ОГИБДД по Нижнему Тагилу.
Телефон приёмной Чернова не отвечает. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев по данному факту отказались.
Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт служебной проверки, которую проводят сотрудники ФСБ в дорожной полиции Нижнего Тагила.
По его словам, она была назначена начальником нижнетагильского гарнизона полковником Абдулкадыровым.
Если данные сотрудники действительно преступили черту закона, уверяю, последуют самые жёсткие меры реагирования. Как в отношении вышеназванных офицеров, так и в отношении их непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактическую работу. О чём я дополнительно проинформирую общественность,сказал Горелых.
Напомним, в Свердловской области ФСБ задержала группу людей, которая сначала следила за местными политиками, а потом нападала на них.