TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге Свердлов и Ленин «стали соблюдать» масочный режим

14 октября 2020, 14:59
Волонтеры-медики в Екатеринбурге надели медицинские маски на памятники в центре города, сообщает Znak.com.

На памятнике основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину на Плотинке, на памятнике Свердлову на площади Парижской Коммуны, на памятнике Ленину на площади 1905 года и на памятнике Попову возле администрации губернатора появились маски. На них написано «Защити себя и своих близких».

Кроме текста, на масках также размещаются два логотипа.

Первый из них используют власти регионна в официальных материалах, которые призывают жителей использовать СИЗы и вакцинироваться.

По словам директора департамента информационной политики региона Юлии Прытковой, администрация губернатора Свердловской области помогла волонтерам в согласовании акции со всеми органами власти.

Второй логотип принадлежит компании, которая занимается пошивом спортивной одежды. По словам представителя фирмы, маски были изготовлены бесплатно специально для проведения акции.

Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки выявлено 211 случаев заболевания коронавирусом, всего сначала пандемии заболел 31 761 человек.

В Свердловской области продолжает расти количество заболевших COVID-19 за сутки
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Свердловской области продолжает расти количество заболевших COVID-19 за сутки
#Волонтеры#Екатеринбург#Медицинские маски#Медики#Памятники#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14