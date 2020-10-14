В Кольцово житель Китая пытался незаконно провезти девять миллионов рублей

Направляясь по маршруту Екатеринбург-Харбин, мужчина был пойман с незадекларированными девятью миллионами рублей в сумке. Суд признал жителя Китая виновным в предпринятой попытке незаконного перемещения денежных средств в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Поскольку обвиняемый не сумел предоставить доказательств, которые бы прояснили происхождение денег, было решено их конфисковать и обратить в доход государства.