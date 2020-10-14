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В Кольцово житель Китая пытался незаконно провезти девять миллионов рублей

14 октября 2020, 21:38
В аэропорту Кольцово был остановлен житель Китая, который пытался незаконно вывести из страны девять миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Направляясь по маршруту Екатеринбург-Харбин, мужчина был пойман с незадекларированными девятью миллионами рублей в сумке. Суд признал жителя Китая виновным в предпринятой попытке незаконного перемещения денежных средств в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Поскольку обвиняемый не сумел предоставить доказательств, которые бы прояснили происхождение денег, было решено их конфисковать и обратить в доход государства.

Напомним, в 2019 году таможенники в Кольцово предотвратили вывоз в Азербайджан 1,7 миллиона рублей.

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#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Таможня#Китай#Деньги#Новости УрФО#Общество
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