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«Это будет уникальное место»: у тагильских школьников появятся собственные деревья

15 октября 2020, 09:02
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле планируется создать новую традицию, благодаря которой у каждого первоклассника школы № 100 на Муринских прудах может появиться собственное дерево.

В новом эко-парке на Муринских прудах рядом со школой №100 пока нет деревьев. Предстоит работа по озеленению ландшафта.

Мы со специалистами по озеленению побеседуем, чтобы у нас деревья не были хаотично посажены, а получилось бы создать рисунок. Это в перспективе превратится в зону отдыха, где была бы тень от больших деревьев, поделился с TagilCity.ru Владислав Пинаев.

При разработке проекта мэр Владислав Пинаев предложил идею участия школьников в благоустройстве. По задумке, дети смогут высадить собственное дерево, когда пойдут в первый класс и ухаживать за ним вплоть до окончания обучения.

Высаживали бы дерево в первом классе. Школьники бы сопровождали рост своего дерева, появлялась бы некая табличка, что дерево посажено таким-то классом в таком-то году, Я думаю это было бы приятно самим детям. Время пройдет быстро — пять, десять, пятнадцать лет и, возвращаясь в родной город, они могли бы видеть большой дуб, который был высажен в первом классе. Перспектива такая есть, будем обсуждать и, наверное реализовывать со следующего года уже начинаем, рассказал Владислав Пинаев.

Пинаев анонсировал открытие экопарка на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
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По мнению мэра, такая практика будет приятна детям и может стать традицией, а также примером для других школ в будущем.

Я думаю, это будет уникальное место. И вообще, такой опыт он и в Российской Федерации мало где есть и вообще где-то еще. Поэтому такая «изюминка» у нас будет, сказал Владислав Пинаев.

Напомним, стоимость работ по строительству эко-парка на Муринских прудах составила порядка 100 миллионов рублей. Все существующие пешеходные направления были сохранены, а также обустроены новые. Дополнительно на озеленение парка планируется потратить 8,57 миллиона рублей. На данный момент уже практически все работы завершены. Мэр Владислав Пинаев сообщил об открытии парка в пятницу, 16 октября.

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