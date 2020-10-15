«Это будет уникальное место»: у тагильских школьников появятся собственные деревья

Высаживали бы дерево в первом классе. Школьники бы сопровождали рост своего дерева, появлялась бы некая табличка, что дерево посажено таким-то классом в таком-то году, Я думаю это было бы приятно самим детям. Время пройдет быстро — пять, десять, пятнадцать лет и, возвращаясь в родной город, они могли бы видеть большой дуб, который был высажен в первом классе. Перспектива такая есть, будем обсуждать и, наверное реализовывать со следующего года уже начинаем, рассказал Владислав Пинаев.