«Хочется объять необъятное». Два дома засветились в центре Нижнего Тагила

Приятно все-таки, что отзывы практически все положительные, поэтому есть задача продолжить проект. Пойти от центра и потихоньку выдвигаться в районы. У нас есть что показать и на Вагонке, там такая же историческая застройка, и на Тагилстрое на улице Металлургов тоже красивая архитектура. Это великолепные дома сталинских времен, которые после реализации программы капремонта приобрели абсолютно другой вид. Это и дом на Красном Камне, и улицах Мира, Грибоедова, Победы. Хочется объять необъятное, сделать город привлекательным как для тагильчан, так и для его гостей,рассказал мэр в беседе с TagilCity.ru.