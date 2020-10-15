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«Хочется объять необъятное». Два дома засветились в центре Нижнего Тагила

15 октября 2020, 09:44
Фото: vk.com/ntagilorg
Жители Нижнего Тагила оценили появившуюся подсветку на двух домах на проспекте Строителей. Мнением и фотографиями тагильчане делятся в соцсетях.

Всего на домах установлено 219 светильников с белым светом. Они смонтированы на уровне третьего и шестого этажей и по линии кровли зданий. Такие светодиодные прожекторы используются именно для архитектурной подсветки. Они отличаются большим сроком службы и высокой энергоэффективностью.

По словам главы города Владислава Пинаева, на этом проект подсветки домов не закончится. В будущем планируется подсветить дома подобным образом и в других районах города.

Приятно все-таки, что отзывы практически все положительные, поэтому есть задача продолжить проект. Пойти от центра и потихоньку выдвигаться в районы. У нас есть что показать и на Вагонке, там такая же историческая застройка, и на Тагилстрое на улице Металлургов тоже красивая архитектура. Это великолепные дома сталинских времен, которые после реализации программы капремонта приобрели абсолютно другой вид. Это и дом на Красном Камне, и улицах Мира, Грибоедова, Победы. Хочется объять необъятное, сделать город привлекательным как для тагильчан, так и для его гостей,рассказал мэр в беседе с TagilCity.ru.

Жители города делятся в соцсетях фотографиями и мнением о светящихся домах.

Очень стильная и не вычурная подсветка, которая придает городу даже «столичного» лоска.

Прикольно получилось. Фундаментально и даже эпично.

Идея отличная, воплощение хорошее! Продолжайте в том же духе!

Напомним, декоративная подсветка из нескольких светильников направленного света появится и в капитально отремонтированной школе № 85.

#Владислав Пинаев#Подсветка#Дома#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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