Отлученный от церкви экс-схиигумен Сергий открыл новый храм на четыре тысячи человек

В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, расположенном на территории Среднеуральского женского монастыря, имеют возможность одновременно находиться четыре тысячи человек. На видео можно заметить, что в здании храма уже прошло всенощное бдение и молебен, на которых присутствовало несколько десятков верующих.