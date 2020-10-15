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Отлученный от церкви экс-схиигумен Сергий открыл новый храм на четыре тысячи человек

15 октября 2020, 22:15
Бывший схиигумен Сергий открыл свой храм. Об этом он сообщил в видеоролике, выложенном на YouTube-канале своего пресс-секретаря Всеволода Могучего.

В храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, расположенном на территории Среднеуральского женского монастыря, имеют возможность одновременно находиться четыре тысячи человек. На видео можно заметить, что в здании храма уже прошло всенощное бдение и молебен, на которых присутствовало несколько десятков верующих.

Напомним, схимонах Сергий стал известен после проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса и призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Позже Сергий был лишен сана, а в сентябре отлучен от церкви после суда РПЦ.

Скандальный отец Сергий назвал бывших воспитанников наркоманами
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Также в октябре СКР возбудил дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре. По данным следствия за 15 лет, вплоть до 2019 года, детям-воспитанникам обители причиняли моральные и физические страдания. Отец Сергий ответил на обвинения и назвал бывших воспитанников наркоманами.

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#Храм#Схиигумен Сергий#Молебен#Свердловская область#Среднеуральск#Общество
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