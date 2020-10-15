Сразу три спектакля театров из Нижнего Тагила вошли в афишу фестиваля «БРАВО!»

В 2020 году в афише фестиваля оказались три спектакля из Нижнего Тагила: «Кукольный голос» Нижнетагильского театра кукол, а также «О любви» и «Головлевы. Маменька» Нижнетагильского драмтеатра.
В Свердловской области было выпущено 136 премьер за минувший сезон, лучшими признаны 24 постановки из 17 театров региона. Эпидемиологическая обстановка не позволила фестивалю состояться в привычном формате. В этом году члены жюри сами приезжают в театр и вручают победные статуэтки.
В ходе брифинга директора театров Татьяна Ткачева и Ольга Анисимова рассказали о спектаклях, об идеях создания постановок и их воплощении.
Начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина поделилась впечатлениями.
Я переполнена гордостью. Знаю, сколько это стоило сил. То, что мы попали в афишу, и не первый год, говорит о высоком профессионализме наших театральных коллективов.отметила Юрчишина.
Напомним, в начале октября в Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера пьесы «Демидовы. Версия».