TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Уралец Петр Ян проведет защиту пояса UFC в декабре

15 октября 2020, 12:22
Стала известна вероятная дата следующего поединка Петра Яна из Екатеринбурга в UFC, сообщает «Правда УрФО».

Он выйдет на защиту чемпионского пояса в легчайшем весе до конца этого года.

Обозреватель ESPN Бретт Окамото написал в Twitter, что по словам главы UFC Дэйны Уайта, титульный бой в легчайшем весе между Петром Яном и Альджамейном Стерлингом пройдет 12 декабря в Лас-Вегасе.

В этот день проведут турнир UFC 256, главным событием которого должен был стать бой Камару Усмана и Гилберта Бернса, однако его перенесли на 2021 год.

Напомним, уралец Петр Ян согласно обновленному рейтингу спортивной организации UFC вошел в десятку сильнейших бойцов планеты.

Уралец Петр Ян попал в десятку сильнейших бойцов планеты
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уральский боец Петр Ян подписал соглашение на бой за титул в UFСУралец Петр Ян попал в десятку сильнейших бойцов планеты
#Петр Ян#Свердловская область#Спорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14