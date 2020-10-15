Уралец Петр Ян проведет защиту пояса UFC в декабре

Он выйдет на защиту чемпионского пояса в легчайшем весе до конца этого года.
Обозреватель ESPN Бретт Окамото написал в Twitter, что по словам главы UFC Дэйны Уайта, титульный бой в легчайшем весе между Петром Яном и Альджамейном Стерлингом пройдет 12 декабря в Лас-Вегасе.
В этот день проведут турнир UFC 256, главным событием которого должен был стать бой Камару Усмана и Гилберта Бернса, однако его перенесли на 2021 год.
Напомним, уралец Петр Ян согласно обновленному рейтингу спортивной организации UFC вошел в десятку сильнейших бойцов планеты.