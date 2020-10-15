В мэрии Нижнего Тагила рассказали об исполнении бюджета во время пандемии COVID-19

Между тем, думе нужно утвердить корректировку за октябрь, меняющую доходную часть бюджета города. На 212,6 миллионов рублей увеличиваются межбюджетные трансферты из региональной казны, из которых 79 миллионов рублей выделены на обеспечение государственных гарантий на получение образования, 80 миллионов рублей — субсидия на бесплатное горячее питание в школах, 51 миллион рублей — дополнительные выплаты за классное руководство, 21 миллион рублей — на дошкольную образовательную деятельность, 42 миллиона рублей — на дезинфекцию.