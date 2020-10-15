В Нижнем Тагиле установят новую систему оповещения за 8,6 миллиона рублей

Согласно документации, заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Подрядчик должен выполнить монтаж систем оповещения, а также пуско-наладочные работы.
Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года».
Монтаж систем требуется на следующих объектах:
Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта.
Начальная стоимость составляет 8,6 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 21 октября.
Напомним, в начале июля администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для замены пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МБОУ СОШ № 35, на улице Патона, 7. Стоимость работ составляет 1,7 миллиона рублей. Работы должны быть проведены в течение 10 дней с момента заключения договора.