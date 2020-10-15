В Нижнем Тагиле установят новую систему оповещения за 8,6 миллиона рублей

Напомним, в начале июля администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для замены пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МБОУ СОШ № 35, на улице Патона, 7. Стоимость работ составляет 1,7 миллиона рублей. Работы должны быть проведены в течение 10 дней с момента заключения договора.