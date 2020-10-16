На Урале против мужа партийной чиновницы возбудили дело за гонки и драку

На меня завели уголовное дело по ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). У него легкий вред здоровью, а у меня без вреда. Ко мне приходили мириться, сказали, что если не заберу заявление, то посадят на восемь лет. Я не согласился на такой мир,написал мужчина.