Родные осужденного за интим с 8-летней девочкой уральского тренера подали апелляцию

По версии следствия, летом 2019 года тренер после занятия завел одну из девочек к подсобное помещение, снял с нее шорты и трусы, а также разделся сам. После этого он повернул девочку к себе спиной и совершил действия, имитирующие секс. Через 10 дней он повторил те же действия.