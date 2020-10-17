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Баранчинские дачники выступили против строительства обогатительной фабрики

17 октября 2020, 10:04
Жители поселка Баранчинский и Нижнего Тагила выступают против строительства вблизи их дачных участков фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд, сообщает АН «Между строк».

Строительством занимается ОАО «Святогор». Компания в июне 2020 года выиграла в аукционе на участок недр, включающий месторождение ванадиево-железо-медных руд Волковское.

Садоводы, чьи участки находятся вблизи запланированного места стройки, выступают против и пишут письма в различные инстанции. Они считают, что строительные работы разрушат почвенный слой и загрязнят водоемы.

Даже при действующем руднике, находящемся в нескольких километрах от поселка, онкологические заболевания среди баранчинцев занимают ведущие места,подчеркивают садоводы.

В документах с примерной оценкой воздействия на окружающую среду научно-исследовательского института «Уралмеханобр» сказано, что во время работы фабрики в воздушную атмосферу будут проникать загрязняющие вещества 40 наименований, из которых шесть веществ относятся к первому классу опасности.

3 ноября состоится слушание, назначенное администрацией Кушвинского городского округа, на котором обсудят вопрос строительства фабрики. Однако местные жители поселка Баранчинский и тагильские садоводы приняли решение собраться раньше: в предстоящие выходные в Нижнем Тагиле.

Напомним, в конце сентября дачники из Нижнего Тагила рассказали, что дорога на Баранчинском тракте становится опасной.

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