В Нижнем Тагиле коммунальные службы устраняют последствия снегопада

В МУП «Тагилдорстрой» рассказали, что совместно с ГИБДД с утра приступили к обработке противогололедным материалом магистральных дорог, а также тротуаров.
На тротуарах работают трактора, один на ГГМ по Уральскому проспекту, второй — в центре города, третий — на Тагилстрое,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
В «УБТ-сервис» сообщили, что спецтехника рассыпает реагенты для того, чтобы снег подтаял.
Мы обслуживаем Вагонку, дорогу до Усть-Утки, а также дорогу в Верхнюю и Нижнюю Ослянку. На данный момент привлечены порядка восьми единиц спецтехники,говорит директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.
Напомним, в Нижнем Тагиле выпал снег, в некоторых районах города высота его слоя достигала трех-четырех сантиметров.