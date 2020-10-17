За два дня под Нижним Тагилом спасли двух застрявших на острове рыбаков

16 октября лодку с мужчиной перевернуло сильным ветром и волнами. Он сумел вплавь добраться до ближайшего острова, сняв часть одежды и сапоги.
Сегодня утром доставили на берег второго рыбака, который занимался ночной ловлей на острове, а затем не смог отчалить от берега из-за сильной волны.
МБУ «Центр защиты населения» предупреждает любителей рыбной ловли, что во время сильного ветра существует опасность несчастного случая.
Напомним, вчера при пожаре в Нижнем Тагиле, с помощью специальных устройств, сотрудниками МЧС были спасены двое взрослых и ребенок.