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За два дня под Нижним Тагилом спасли двух застрявших на острове рыбаков

17 октября 2020, 19:06
Сотрудники Центра защиты населения второй день занимаются спасением рыбаков на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба мэрии.

16 октября лодку с мужчиной перевернуло сильным ветром и волнами. Он сумел вплавь добраться до ближайшего острова, сняв часть одежды и сапоги.

Сегодня утром доставили на берег второго рыбака, который занимался ночной ловлей на острове, а затем не смог отчалить от берега из-за сильной волны.

Фото: пресс-служба адмистрации Нижнего Тагила

МБУ «Центр защиты населения» предупреждает любителей рыбной ловли, что во время сильного ветра существует опасность несчастного случая.

Напомним, вчера при пожаре в Нижнем Тагиле, с помощью специальных устройств, сотрудниками МЧС были спасены двое взрослых и ребенок.

В Нижнем Тагиле при тушении пожара спасли ребенка
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#Рыбак#Спасение#Нижний Тагил#Происшествия
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