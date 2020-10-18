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Недоступные томографы и интервью с мэром. Итоги недели в Нижнем Тагиле

18 октября 2020, 06:51
Фото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

На этой неделе исполнилось два года, как Владислав Пинаев стал мэром Нижнего Тагила. За это время было сделано немало — началось строительство моста через Тагильский пруд, отремонтированы несколько школ, введена в эксплуатация новая школа № 100, проведен ремонт 52 дорог в рамках нацпроекта БКАД. Редакция TagilCity.ru встретилась с градоначальником и узнала об итогах благоустройства города, о дальнейших планах. А также задала мэру вопросы, которые волнуют тагильчан.

«Не надо быть банальным, надо стремиться вперед». Интервью с Владиславом Пинаевым
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Уже очевидно, что Россию накрыла вторая волна пандемии. Некоторые регионы встретили ее во всеоружии, в других же повторяются ошибки первой волны. Например, в Нижнем Тагиле в ГБ 1 снова выстроились 12-часовые очереди на компьютерную томографию. КТ — один из наиболее эффективных методов диагностики пневмонии. В Нижнем Тагиле имеются пять аппаратов, однако для экстренной диагностики задействованы лишь два. Мы попытались разобраться в проблеме. Как оказалось, покупать дополнительные аппараты министерство не готово. Тогда решением могло стать изменение плана маршрутизации и задействование остальных аппаратов КТ, чтобы разгрузить ГБ 1.

Сами виноваты. Почему тагильчане по 12 часов проводят в очередях на томографию
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17 октября Нижний Тагил посетила комиссия Минздрава. Было принято решение о распределении потоков пациентов на КТ между четырьмя медучреждениями — инфекционной больницей, первой и четвертой, а также Демидовской ГБ.

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16 октября профессиональный праздник отмечают врачи аллергологи-иммунологи. В Нижнем Тагиле детских аллергологов всего четверо, при этом к медикам едут дети из пригорода и с севера региона. Журналист пообщался с врачом Владимиром Морозовым и узнал, как медики справляются с нагрузкой, почему растет число детей с аллергиями и проблемами с иммунитетом, как сохранить ребенку здоровье и обязательно ли ехать каждый год на море.

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