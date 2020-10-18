Недоступные томографы и интервью с мэром. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Уже очевидно, что Россию накрыла вторая волна пандемии. Некоторые регионы встретили ее во всеоружии, в других же повторяются ошибки первой волны. Например, в Нижнем Тагиле в ГБ 1 снова выстроились 12-часовые очереди на компьютерную томографию. КТ — один из наиболее эффективных методов диагностики пневмонии. В Нижнем Тагиле имеются пять аппаратов, однако для экстренной диагностики задействованы лишь два. Мы попытались разобраться в проблеме. Как оказалось, покупать дополнительные аппараты министерство не готово. Тогда решением могло стать изменение плана маршрутизации и задействование остальных аппаратов КТ, чтобы разгрузить ГБ 1.