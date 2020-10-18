TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Скончался известный тагильский художник-камнерез Виктор Васильев

18 октября 2020, 11:59
Ушел из жизни тагильский художник-камнерез Виктор Васильев, сообщается на официальной станице Нижнетагильского музея изобразительных искусств во «Вконтакте».

Виктор Васильев был членом Союза художников России, руководителем «Камнерезной мастерской Васильева», кавалером Ордена А.К. Денисова-Уральского, Заслуженным деятелем камнерезного искусства, членом Международной Федерации Художников, Международного Мемориального Фонда Карла Фаберже, Ассоциации «Народные художественные промыслы России». Мужчина скончался в возрасте 66 лет.

Особыми направлениями в творчестве художника считалась анималистика, флористика и сюжетные композиции. Ключевое место занимают работы, показывающие красоту цветочного мира.

Напомним, 26 августа ушел из жизни известный уральский художник Вилен Мухаркин. На момент смерти ему было 95 лет.

В Нижнем Тагиле скончался художник и участник ВОВ Вилен Мухаркин
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле скончался художник и участник ВОВ Вилен МухаркинВ Нижнем Тагиле скончался директор техникума металлообрабатывающих производствВ Екатеринбурге скончался высокопоставленный сотрудник УМВД
#Художник#Смерть#Свердловская область#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14