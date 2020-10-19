Екатеринбург сфотографировали из космоса

На снимке хорошо различимы районы и водоемы столицы Урала.
Фотография сделана в один и последних дней, проведенных Вагнером на борту космической станции. 22 октября он вернется на Землю.
Классики давно упоминали богатства земель Урала в своих произведениях. Екатеринбург является одним из культурных центров страны. В нем много старинных зданий и образцов Советской архитектуры, сообщил космонавт.
Напомним, «Роскосмос» опубликовал снимок Нижнего Тагила со спутника и назвал город «Броней для фронта», тем самым напомнив о заслугах города во времена ВОВ.