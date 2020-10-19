Маршрут «Ласточек» Екатеринбург-Пермь будет возобновлен

Добраться из уральской столицы до Перми можно будет 1 декабря в 17.51 на поезде № 803Е, а 2 декабря в 6.42 из Перми в Екатеринбург отправится поезд № 802Е. В дальнейшем «Ласточки» между двумя городами начнут ходить ежедневно.