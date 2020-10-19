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Школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса

19 октября 2020, 18:18
Тагильский школьник стал победителем всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», сообщает «Тагильский рабочий».

Ученик школы № 6 Артем обошел соперников в направлении «Технология и техническое творчество». Конкурс «Первые шаги в науке» проходит два раза в год и в нем принимают участие школьники в возрасте от 8 до 14 лет, которые занимаются исследовательской и научной деятельностью. Первый этап проходит заочно.

Проект Артема получил высокую оценку от членов жюри. Очный тур состоялся 28 сентября в Москве. Мальчику вручили высшую награду конкурса — знак отличия «Первые шаги в науке», а его научному руководителю золотой знак отличия «Наставник».

Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле наградили лучших воспитателей в честь 100-летия системы дошкольного образования

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#Награда#Школьник#Наука#Нижний Тагил#Общество
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