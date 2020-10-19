Школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса

Ученик школы № 6 Артем обошел соперников в направлении «Технология и техническое творчество». Конкурс «Первые шаги в науке» проходит два раза в год и в нем принимают участие школьники в возрасте от 8 до 14 лет, которые занимаются исследовательской и научной деятельностью. Первый этап проходит заочно.