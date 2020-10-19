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В Свердловской области подвели итоги конкурса на самое здоровое и трезвое село

19 октября 2020, 14:48
В Свердловской области назвали победителей конкурса «Здоровое село — территория трезвости», проводимого в рамках национального проекта «Демография», сообщает департамент информполитики региона.

Первое место присудили поселку Валериановск Качканарского городского округа. Второе место занял поселок Баранчинский Кушвинского городского округа. И третье место: село Сладковское Слободо-Туринского района.

Победители конкурса получили денежное вознаграждение: 650 тысяч рублей за первое место, 400 тысяч рублей за второе и 250 тысяч рублей за третье. Выигранные деньги можно вложить в формирование привычек здорового образа жизни: приобрести спортинвентарь, либо обустроить спортивную площадку, подчеркивается на сайте регионального Минздрава.

В процессе конкурса, соревнуясь за победу, участники организовывали мероприятия, формирующие подход к здоровому образу жизни.

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