В Свердловской области подвели итоги конкурса на самое здоровое и трезвое село

Победители конкурса получили денежное вознаграждение: 650 тысяч рублей за первое место, 400 тысяч рублей за второе и 250 тысяч рублей за третье. Выигранные деньги можно вложить в формирование привычек здорового образа жизни: приобрести спортинвентарь, либо обустроить спортивную площадку, подчеркивается на сайте регионального Минздрава.