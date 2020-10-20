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Эксперт о «Дебатле» Казани и Ставрополя: «Я получил истинное удовольствие»

20 октября 2020, 11:37
Главный редактор белгородского издания Fonar.TV Андрей Маслов развернуто пояснил свои оценки, выставленные в качестве судьи второй игры ¼ финала проекта «Дебатл».

Темой дискуссии стал вопрос «Нужен ли профессиональный спорт стране в нынешнем виде?». Команда Казани отстаивала тезис о важности профессиональной категории спорта, и в итоге арбитры присудили им победу. Оппоненты из Ставрополя защищали позицию, что в первую очередь надо вкладываться напрямую в массовость и физкультуру, но оказались менее убедительны.

Я воодушевлен, мне понравился уровень дискуссий. Понравилось, что обе команды обращались к примерам своих оппонентов, старались вокруг этой темы выстраивать свои аргументы и иногда додавливать соперников. Я получил истинное удовольствие. Заходил в дебаты с позиции человека, который поддерживает массовой спорт и казалось, что аргументов у Ставрополя будет масса. На мой взгляд, это была более сильная сторона. Но меня убедила Казань своими аргументами во всех трех раундах. Они меня перетащили на свою сторону — добивали статистикой, раскладывали все по полочкам,прокомментировал Андрей Маслов.

Эксперт также отметил, что Казань очень слаженно действовала именно как команда. Ставрополю создать такой эффективный тандем, где один получает передачу и продолжает атаку на противника, не удалось. В итоге Андрей Маслов отдал более высокие баллы команде из Татарстана во всех номинациях — артистизм, полемика и аргументация.

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Казань стала вторым участником полуфинала, в котором поспорит за выход в решающую стадию с победителем пары Уфа — Волгоград. Еще один полуфиналист, Тюмень, проведет игру с лучшей командой из пары Омск-Белгород.

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