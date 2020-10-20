TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Сразу три варианта индексации пенсии будут рассмотрены в Госдуме

20 октября 2020, 22:40
Госдума рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает «Известиям» со ссылкой на источник в парламенте.

Заседание пройдет 29 октября. Авторами инициатив является сенатор Василий Иконников, а также фракций ЛДПР и «Справедливой России». Они считают, что документы стоит объединить и взять в расчет непосредственно при принятии бюджета на 2021 год. 184 миллиарда, 368 миллиарда или 1,3 триллиард рублей может понадобиться в связи с параметрами и сроками выплат. Ранее президентом РФ было поручено кабмину заняться проработкой вопроса о восстановлении индексации.

Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры. Пять миллионов из них отказались от официального трудоустройства после того, как пенсия для них перестала индексироваться,отметил сенатор Василий Иконников.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, автор еще одного законопроекта Ярослав Нилов подчеркнул, что данная отклоненная инициатива не первая, которая по итогу принимается после вмешательства Владимира Путина. Так, например, было с появлением горячего питания в школах.

Как член фракции ЛДПР я поддерживаю все законопроекты. Там разные расходы от самых минимальных до компенсации за все последние пять лет. Но если выбирать, то лучше возврат индексации с определенными ограничениями, чем отсутствие индексации, вообще,прокомментировал ситуацию Ярослав Нилов.

Напомним, для работающих пенсионеров индексация не осуществляется с 2016 года. Такое решение было принято из-за дефицита ПФР, который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета.

Материалы по теме
Стала известна возможная дата индексации пенсии работающим пенсионерамИндексацию пенсий работающим пенсионерам оценили в 200 миллиардов рублейПравительство прорабатывает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
#Индексация#Россия#Госдума#Пенсионеры#Пенсия#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14