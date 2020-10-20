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В Екатеринбурге скончался хирург с подтвержденным коронавирусом

20 октября 2020, 12:27
В Екатеринбурге скончался хирург больницы № 20 Владимир Мамаев. У него был подтвержден коронавирус, сообщает E1.

Отмечается, что скончался врач 18 октября.

Дочь медика Дина рассказала, что 13 октября ей сообщили о положительном результате теста на коронавирус у ее отца.

При госпитализации признаков ОРВИ не было. Его увезли в 14-ю больницу, становилось все хуже. В воскресенье папы не стало, рассказала она.

Владимир Мамаев проработал в больнице 40 лет.

Напомним, 18 октября стало известно о кончине тагильского художника-камнереза Виктора Васильева. Он был членом Союза художников России, руководителем «Камнерезной мастерской Васильева». Он скончался в возрасте 66 лет.

Скончался известный тагильский художник-камнерез Виктор Васильев
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