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В Екатеринбурге в дендрарии открыли аллею с именами знаменитых учителей

20 октября 2020, 15:53
В Екатеринбурге в Дендропарке на улице 8 Марта посетители смогут познакомиться с именами и судьбами известных учителей города, сообщает Е1.

Выставка называется «Легенды екатеринбургского образования».

Экспозицию в парке открывает стенд с именем Валентины Желтоножко, она была директором гимназии № 9. В 18 лет женщина начала работать учителем в глухой деревне под Омском, в Екатеринбурге Желтоножко двадцать лет возглавляла известную и заслуженную гимназию города.

По словам директора «Дома учителя» Алены Крюковой, финансирование проекта обеспечивают предприятия города, а организаторы надеются, что аллея в дендрарии будет не единственным подобным местом.

Мы запускаем проект, работающий на имидж педагогов, в том числе для того, чтобы привлечь людей в профессию,рассказала Крюкова.

Она отмечает, что отношение к учителям нужно менять, а такие проекты могут в этом помочь.

Напомним, в Нижнем Тагиле в конце сентября прошел масштабный арт-фестиваль «Демидов-фест». В рамках мероприятия было задействовано свыше 20 точек активности, а также проведено множество мероприятий.

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