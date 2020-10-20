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В Нижнем Тагиле вместо детского реабилитационного центра открылась «Монетка»

20 октября 2020, 21:55
В Нижнем Тагиле, на Вагонке, вместо здания детского реабилитационного центра открылся магазин «Монетка», сообщили жители города в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Строительство здания началось в 2014 году на улице Окунева, 42, там планировалось открыть детский реабилитационный центр с кафе на первом этаже. 30 июля 2020 года постройка была введена в эксплуатацию, но вместо заявленного учреждения на месте открылся магазин «Монетка».

Это Россия, так и живём с ощущением, того, что у нас люди только едят и пьют,делятся своим мнением в соцсетях тагильчане.

По данным АН «Между строк», застройщик объекта, 56-летний местный бизнесмен, рассказал, что осуществить изначальный план ему помешал коронавирус и западные санкции, которых, во время начала строительства, не было. По словам бизнесмена, он успел переговорить с екатеринбургскими врачами, «залезть» в кредиты и потратить на постройку здания около 100 миллионов рублей.

И вот пришлось, чтобы хоть как-то заработать, сдать помещение в аренду магазину. Но от своей идеи я не отказался и всё же надеюсь, когда ситуация изменится в лучшую сторону, открыть детский реабилитационный центр,отметил бизнесмен.

Напомним, в Нижнем Тагиле в декабре 2020 года после капитального ремонта планируется открыть школу № 85.

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#Постройка#Дети#Монетка#Вагонка#Нижний Тагил#Политика
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