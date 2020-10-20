В Нижнем Тагиле вместо детского реабилитационного центра открылась «Монетка»

По данным АН «Между строк», застройщик объекта, 56-летний местный бизнесмен, рассказал, что осуществить изначальный план ему помешал коронавирус и западные санкции, которых, во время начала строительства, не было. По словам бизнесмена, он успел переговорить с екатеринбургскими врачами, «залезть» в кредиты и потратить на постройку здания около 100 миллионов рублей.