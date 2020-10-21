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Свердловских школьников научат носить маски

21 октября 2020, 11:58
В Свердловской области для школьников проведут специальные уроки, которые посвятят правилам эпидемиологической безопасности вне учебного учреждения. С такой инициативой выступил губернатор региона Евгений Куйвашев во время заседания оперштаба.

По его словам, такие уроки надо провести перед каникулами, их нужно проработать по аналогии с «уроками здоровья», которые проводились Роспотребнадзором в начале учебного года.

Нужно объяснить, как себя вести с точки зрения эпидбезопасности во внешкольное время. Я считаю, что это важно,говорит Куйвашев.

Также он потребовал усилить контроль за соблюдением эпидтребований не только в транспорте и торговых центрах, но и во всех общественных помещениях региона, включая маленькие магазины. Куйвашев отмечает, что в таких точках «требования и к себе, и к покупателям зачастую снижены».

Напомним, накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал разрешение самостоятельно выводить пассажиров без масок из общественного транспорта.

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#Школьники#Медицинские маски#Евгений Куйвашев#Коронавирус#Общество
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