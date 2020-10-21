Уральский приборостроительный завод оштрафован за загоревшиеся аппараты ИВЛ

Иск был подан Росздравнадзором по итогам проверки после возгарания аппаратов ИВЛ «Авента-М». В результате испытаний поставляемой продукции специалисты признали приборы недоброкачественными.
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел материалы дела и наложил на производителя некачественной медицинской продукции административное наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.
Напомним, в США как опасные отходы были утилизированы 45 аппаратов ИВЛ, произведенных на УПЗ. По информации некоторых СМИ причиной послужили возгорания аппаратов в российских больницах и тот факт, что УПЗ входит в корпорацию «Ростех», которая находится под американскими санкциями.