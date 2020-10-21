В Нижнем Тагиле подозреваемый в краже драгоценностей задержан на угнанном автомобиле

По словам следователя МУ МВД России «Нижнетагильское» Юлии Прохоровой, в марте 2020 обвиняемый приступил к работам в доме 42-летней женщины, где требовалось сделать внутреннюю отделку. Работы продолжались около двух месяцев, в конце мая мужчина получил часть оплаты и посчитал, что этого недостаточно. Обвиняемым было принято решение похитить золотые кольца, которые он видел до этого, и отнести их в ломбард. Вскоре после содеянного мужчина скрылся, а женщина обратилась в полицию.