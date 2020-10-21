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В тагильской гимназии на уроке физкультуры на детей напала собака

21 октября 2020, 10:07
Фото: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле во время урока физкультуры в гимназии № 18 собака покусала двоих учеников, сообщили очевидцы происшествия в группе «Черный список Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Сначала просто прыгала рядом, но затем начала лаять и бросаться, рассказал один из очевидцев.

Директор гимназии 18 Игорь Юрлов рассказал TagilCity.ru, что 15 октября на уроке физкультуры небольшая по размерам собака забежала на территорию школы и схватила за штанину сначала одного мальчика, а затем другого.

Это произошло быстро и стремительно. У обоих остались царапины на ногах. Как таковых укусов не было, сказал Юрлов.

Он отметил, что детям немедленно была оказана медицинская помощь в школьном кабинете и выданы направления в поликлинику для дополнительного обследования. Также были приглашены родители мальчиков.

Мы обратились в администрацию Ленинского района с просьбой оказать содействие в отлове собак, а также в специализированную службу по отлову и передержке безнадзорных животных. В этот же день организация вызвала специальную машину и сотрудника. Мы прошли по территории, но никаких собак не обнаружили. С учителем физкультуры была проведена беседа о том, как действовать в случае появления агрессивно настроенных беспризорных собак, рассказал Игорь Юрлов.

Напомним, в конце сентября в Екатеринбурге на женщину с ребенком напала стая бродячих собак. В результате Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. В ходе нее планируется опросить пострадавшую, а также очевидцев происшествия. Следователи выясняют, принимались ли меры по отлову бродячих животных уполномоченными должностными лицами администрации района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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