В тагильской гимназии на уроке физкультуры на детей напала собака

Мы обратились в администрацию Ленинского района с просьбой оказать содействие в отлове собак, а также в специализированную службу по отлову и передержке безнадзорных животных. В этот же день организация вызвала специальную машину и сотрудника. Мы прошли по территории, но никаких собак не обнаружили. С учителем физкультуры была проведена беседа о том, как действовать в случае появления агрессивно настроенных беспризорных собак, рассказал Игорь Юрлов.