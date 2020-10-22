Эксперт объяснил успех Уфы в игре «Дебатла» против Волгограда

Представитель Уфы мне показался более подготовлен, чем его оппоненты из Волгограда. В технике дебатов есть аксиома — каждый аргумент должен расширять поле для маневра в дискуссии. Со стороны волгоградской команды, я, к сожалению, этого не увидел. Их аргументная база скорее работала на соперников,прокомментировал эксперт.