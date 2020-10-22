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Эксперт объяснил успех Уфы в игре «Дебатла» против Волгограда

22 октября 2020, 10:09
Политолог Андрей Кудисов дал комментарий своим оценкам, выставленным в качестве судьи третьей игры ¼ финала проекта «Дебатл».

В ней команда Уфы превзошла соперников из Волгограда в дискуссии на тему «Нуждается ли кинематограф в государственной поддержке?». Представителям Башкирии предстояло защищать позицию, что господдержка кино необходима, чтобы выпускать качественные фильмы, не обременяя необходимостью следовать коммерческим трендам. Волжане должны были отстаивать противоположную точку зрения — киноиндустрия должна зарабатывать самостоятельно, а не ждать помощи от государства.

Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников.

Представитель Уфы мне показался более подготовлен, чем его оппоненты из Волгограда. В технике дебатов есть аксиома — каждый аргумент должен расширять поле для маневра в дискуссии. Со стороны волгоградской команды, я, к сожалению, этого не увидел. Их аргументная база скорее работала на соперников,прокомментировал эксперт.

Андрей Кудисов пояснил, что Уфе отдал более высокие оценки в двух категориях — аргументация и полемика. В артистизме командам достались равные баллы.

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В полуфинале уфимцы будут играть с соседями из Казани, а команда Тюмени посоревнуется с победителем пары Омск — Белгород.

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