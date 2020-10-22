Медный рудник в Баранчинском планируют построить в 197 метрах от садовых участков

После этого в поселке Баранчинский была организована инициативная группа. Люди стали изучать документацию, касающуюся предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Дело в том, что в западном направлении граница нового объекта проходит всего в 197 метрах от коллективного сада № 8 и в 1,47 километра от самого поселка Баранчинского. Другие населенные пункты располагаются в 2,5 километрах от нового рудника.