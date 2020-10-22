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В оперштабе рассказали о правилах изоляции для контактных по COVID-19 детей

22 октября 2020, 17:58
В оперштабе рассказали, как изолироваться детям, если в классе выявлен коронавирус, сообщает Е1.

Вопросов на эту тему много, а инструкций нет ни на портале Стопкоронавирус.рф, ни в разделах сайта Роспотребнадзора.

  • Как правило, речь идет о двухнедельном карантине. Сроки оговариваются в постановлении Роспотребнадзора, которое передается в школу. Оно может прийти в учреждение не в тот же день, когда обнаружились случаи заражения.
  • Списки «контактных» детей и взрослых передают в поликлиники по месту жительства школы.
  • Согласно постановлению, мазки должны брать на 8–10-й день изоляции. Впрочем, бывает, что результаты анализов могут затеряться. Официально рекомендовано продолжать звонить в поликлинику и Роспотребнадзор. Однако родители могут по желанию сделать анализ в частной лаборатории.
  • Все эти две недели дети должны находиться дома, пока не придут отрицательные результаты тестов. Посещение общественных мест, кружков и секций не допускается. Прогулки с детьми на свежем воздухе должны исключать контакты с другими людьми.
  • Родители не являются контактными по COVID-19, если нет подтвержденных положительных результатов тестов у детей, они могут ходить на работу.
  • Если на карантине находится ребенок из детского сада, родители имеют право оформить больничный лист по уходу за ребенком в детской поликлинике после того, как информация поступит в Роспотребнадзор, а после в медучреждение.
  • В отношении класса, где выявлен случай заражения коронавируса, может быть принято решение о продолжении очного обучения. При этом должны быть усилены противоэпидемических меры и введены изоляционные мероприятия. В этом случае дети продолжают ходить в школу с соблюдением масочного режима, для них устанавливается отдельное время начала занятий, перемен и обеда. Посещение общественных мест, кружков и секций при этом также не допускается.

Напомним, в Нижнем Тагиле на карантин закрыто 95 школьных классов.

В Нижнем Тагиле на карантин закрыто почти сто школьных классов
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#Карантин#Школы#Правила#Коронавирус#Общество
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