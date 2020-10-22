Власти Свердловской области увеличат прожиточный минимум для пенсионеров

Напомним, в конце сентября стало известно, что в некоторых регионах пенсионерам назначат дополнительные выплаты в 2021 году. Дополнительные средства выделят, основываясь на величине получаемой пенсии и размеру прожиточного минимума региона. Разница между этими величинами будет компенсирована из бюджета.