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Свердловских студентов колледжей и техникумов переводят на дистанционное обучение

23 октября 2020, 11:14
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области студенты техникумов и колледжей на две недели переведены на дистант, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Там сообщили, что противоэпидемической комиссией такое решение было принято для синхронизации со школьными каникулами. По словам эпидемиологов, это поможет разорвать цепь социальных контактов учащихся и педагогов, а также сохранить контроль над заболеваемостью.

Поручение было дано заместителем губернатора Свердловской области, соответствующие письма направлены в подведомственные региональным министерству образования, министерству культуры и министерству спорта учреждения среднего профессионального образования,сообщили в штабе.

Директор Педагогического колледжа № 2 Галина Сибирякова рассказала TagilCity.ru, что из министерства образования поступила рекомендация.

Пришло сообщение из министерства, что каждая образовательная организация принимает самостоятельное решение. Я, как руководитель колледжа, издала приказ, что мы переходим на дистанционное обучение с 26 октября по 7 ноября. Мы не закрываемся, переходим в другой формат работы. В колледже ситуация достаточно спокойная, но есть точечные заболевания. Я не хочу распространения инфекции. Приезжие студенты на время дистанционного обучения поедут домой,рассказала директор.

Напомним, в Нижнем Тагиле школьников досрочно отправили на каникулы.

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#Техникум#Колледж#Дистант#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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