Жители уральского города просят Минздрав спасти медицину

Гейденрейх добавила, что два года назад она уже публиковала петицию, в которой жаловалась на отсутствие гинеколога. Та петиция сработала, в больницу стал приезжать медик. Но и с этим специалистом есть трудности, в частности в городе все еще нельзя пройти УЗИ.