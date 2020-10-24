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В Нижнем Тагиле эвакуировали кафе из-за фальшивой гранаты

24 октября 2020, 19:28
Кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле было эвакуировано из-за гранаты. Позднее выяснилось, что это муляж, пишет ИА «Все новости».

Происшествие случилось 23 октября. Правоохранителям поступил звонок, что в заведении обнаружен предмет, напоминающий гранату. Прибывшие на место полицейские вывели из кафе десять человек.

Сотрудники МВД выяснили, что предмет оказался муляжом гранаты Ф-1 и не представляет угрозы для жизни и здоровья. Его изъяли для последующей утилизации.

Напомним, в начале октября под Серовом сотрудники МВД, проверяя сообщение о подозрительно предмете, нашли кустарно-доработанную гранату Ф-1. Находка была уничтожена.

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#Эвакуация#Нижний Тагил#Граната#Общество
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