В Нижнем Тагиле эвакуировали кафе из-за фальшивой гранаты

Происшествие случилось 23 октября. Правоохранителям поступил звонок, что в заведении обнаружен предмет, напоминающий гранату. Прибывшие на место полицейские вывели из кафе десять человек.
Сотрудники МВД выяснили, что предмет оказался муляжом гранаты Ф-1 и не представляет угрозы для жизни и здоровья. Его изъяли для последующей утилизации.
Напомним, в начале октября под Серовом сотрудники МВД, проверяя сообщение о подозрительно предмете, нашли кустарно-доработанную гранату Ф-1. Находка была уничтожена.