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В России упростили повторное использование маткапитала для обманутых дольщиков

24 октября 2020, 19:32
В России упрощается повторное использование материнского капитала обманутым при покупке жилья, приобретенного методом долевого строительства. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В пояснении на сайте правительства сказано, что теперь средства материнского капитала, которые были вложены в долевое строительство и возвращены обманутым дольщикам, не нужно будет относить в ПФР и обращаться в суд для последующего использования.

Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование, указано в пояснении.

Напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором регулируется механизм выплат 10 тысяч рублей семьям с детьми.

Названы условия для получения выплат по 10 тысяч рублей семьям с детьми
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#Правительство рф#Материнский капитал#Постановление#Экономика
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