В России упростили повторное использование маткапитала для обманутых дольщиков

В пояснении на сайте правительства сказано, что теперь средства материнского капитала, которые были вложены в долевое строительство и возвращены обманутым дольщикам, не нужно будет относить в ПФР и обращаться в суд для последующего использования.
Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование, указано в пояснении.
Напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором регулируется механизм выплат 10 тысяч рублей семьям с детьми.