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Фильм тагильского режиссера стал призером международного кинофестиваля

25 октября 2020, 14:02
Фильм тагильского режиссера стал призером международного фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания, сообщает «Московский комсомолец».

Международный фестиваль «Святой Владимир» прошел в Севастополе.

Фильм «Народный храм» режиссера Игоря Харькова из Нижнего Тагила занял второе место в номинации «Православный телепроект». В нем рассказывается история строительства и возрождения храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в Нижнем Тагиле.

Церковь возводилась 16 лет и была освящена 6 декабря 1877 года. Все образа в ней были выполнены тагильским живописцем Василием Худояровым. Во время гражданской войны церковь сильно пострадала, она дважды была пробита артиллерийскими снарядами.

После закрытия в 1940 году помещение использовали под склад, в итоге от церкви остались только стены с пустыми проемами. И лишь осенью 1988 года храм передали общине верующих, тогда и начались восстановительные работы.

Напомним, фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина стал победителем Фестиваля уличного кино.

Фильм екатеринбургского режиссера стал победителем Фестиваля уличного кино
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#Храм#Кино#Фестиваль#Нижний Тагил#Свободное время
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