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Не могут улететь: в уральском озере заметили семью лебедей

25 октября 2020, 11:00
На озере в Артинском районе местные жители заметили семью из девяти лебедей, которые не могут улететь, сообщает Е1 со ссылкой на читательницу.

По ее словам, у трех птиц повреждены крылья. Остальные лебеди собрали клин и улетели, а эта семья осталась.

Их пробовали припугнуть, чтобы они полетели прочь, но они только отплывают,говорит читательница.

Местные жители переживают, что скоро озеро замерзнет. Ранее в службе спасения животных «Зооспас» говорили, что не могут отлавливать лебедей, так как эти птицы занесены в Красную книгу. Этим могут заниматься только государственные службы.

Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле заметили молодого кабана, гуляющего в центре города.

По центру Нижнего Тагила разгуливал юный кабан
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#Птицы#Озеро#Свердловская область#Общество
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