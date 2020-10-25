Не могут улететь: в уральском озере заметили семью лебедей

По ее словам, у трех птиц повреждены крылья. Остальные лебеди собрали клин и улетели, а эта семья осталась.
Их пробовали припугнуть, чтобы они полетели прочь, но они только отплывают,говорит читательница.
Местные жители переживают, что скоро озеро замерзнет. Ранее в службе спасения животных «Зооспас» говорили, что не могут отлавливать лебедей, так как эти птицы занесены в Красную книгу. Этим могут заниматься только государственные службы.
Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле заметили молодого кабана, гуляющего в центре города.