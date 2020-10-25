Обращение к Путину и «ковидные» проблемы. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Самым резонансным событием этой недели стало видеообращение жителей и садоводов поселка Баранчинский. Они случайно узнали, что рядом с ними появится еще один медный рудник, а вместе с ним и обогатительная фабрика. Строительство планирует компания «Святогор» («дочка» УГМК). Согласно проектной документации, строительство объекта развернется прямо рядом с коллективным садом № 8 НТМК (всего в 200 метрах от границ сада). А обогатительная фабрика снабдит воздух населенного пункта 40 видами химических веществ, шесть из которых — повышенного класса опасности. Баранчинцы намерены отстоять первозданную природу и не допустить появления опасного объекта. Они записали видеообращение к президенту, а также обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство уже начало проверку законности строительства объекта.