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Администрация ГГО не обеспечила исправное состояние сооружений водохранилищ

26 октября 2020, 06:00
Фото: pixabay.com
Администрация Горноуральского ГО не в полной мере обеспечила технически исправное состояние Башкарского и Висимского водохранилищ.

С 20 по 22 октября Ростехнадзор провел внеплановую проверку состояния гидротехнических сооружений Горноуральского городского округа и прилегающей территории. В результате было выявлено семь нарушений, касающихся ненадлежащего содержания водохранилищ.

Согласно результатам проверки, не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС Башкарского водохранилища. В частности, не реализуются меры по обеспечению технически исправного состояния:

  • Нет ледозащитного сооружения, запроектированного ООО НПП «Проект Стройкомплекс» в составе проекта 2004 года «Капитальный ремонт гидроузла на реке Ямбарка»;
  • Отсутствует железобетонная облицовка крепления верхового откоса в районе паводкового водосброса;
  • На водоотводящем тракте отсутствуют плиты крепления, частично разрушены железобетонные конструкции с оголением арматуры, отсутствуют перила в нижней части быстротока.

Все эти три нарушения должны быть устранены до 1 октября 2021 года.

Часть нарушений касается эксплуатации гидротехнических сооружений Висимского водохранилища: не в полной мере проводится контроль за состоянием бетонных конструкций паводкового водосброса, креплениями правого откоса подводящего канала (плиты деформированы), креплениями правого откоса отводящего канала и водобойного колодца (плиты разрушены).

Напомним, ранее жители поселка Горноуральский жаловались на отсутствие отопления. Они выражали недовольство состоянием труб и бездействием городской администрации. В первый же день подачи отопления произошел прорыв трубы в одном из домов. Позднее была отключена котельная. В администрации Горноуральского ГО причиной назвали коммунальные аварии на участках тепловой магистрали и неработающие отсекающие задвижки на тепловых сетях. Кроме того, там сообщили об износе единственной котельной и тепловых сетей на 80%.

Котельная Горноуральского ГО оказалась изношена на 80%
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