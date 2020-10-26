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Новый премьер Японии намерен подписать мирный договор с Россией

26 октября 2020, 18:27
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время выступления перед национальным парламентом заявил, что намерен поставить окончательную точку в переговорах с Россией о северных территориях.

Этот вопрос нельзя откладывать до следующих поколений, отметил он и добавил, что будет стремиться к “всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора”.

Как пишет телеграм-канал "Мейстер", последние поправки к Конституции сняли вопрос торга по Курильским островам для России. Если учесть, что передачу Южных Курил Япония напрямую увязывает с заключением мирного договора, то планам японского премьер-министра не суждено сбыться. Наверно он и сам это хорошо понимает, но не может отказаться от обещаний по поводу возвращения Курил, поскольку японцы не поймут.

#Общество
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