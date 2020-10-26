Новый премьер Японии намерен подписать мирный договор с Россией

Как пишет телеграм-канал "Мейстер", последние поправки к Конституции сняли вопрос торга по Курильским островам для России. Если учесть, что передачу Южных Курил Япония напрямую увязывает с заключением мирного договора, то планам японского премьер-министра не суждено сбыться. Наверно он и сам это хорошо понимает, но не может отказаться от обещаний по поводу возвращения Курил, поскольку японцы не поймут.